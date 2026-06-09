Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à l’église de Carantec Chants, musique et créations en langue bretonne Eglise de Carantec Carantec

Concert à l’église de Carantec Chants, musique et créations en langue bretonne Eglise de Carantec Carantec samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Eglise de Carantec

Adresse : 4 Place de la Libération

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Carantec

Concert à l’église de Carantec Chants, musique et créations en langue bretonne

Eglise de Carantec 4 Place de la Libération Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concert Chants, musique et créations en langue bretonne présenté par Gwenn Le Dreau, organisé par la Chorale du Bout du Monde.

Billetterie et vente de CD sur place avant le concert.   .

Eglise de Carantec 4 Place de la Libération Carantec 29660 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert à l’église de Carantec Chants, musique et créations en langue bretonne Carantec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Carantec (Finistère)