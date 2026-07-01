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Concert à l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Cournon-d'Auvergne

Concert à l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Martin
Adresse
Rue de l'Eglise 63800 Cournon d'Auvergne
Ville
63800 Cournon-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Limité à 200 personnes

Concert à l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Saint-Martin Puy-de-Dôme

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par un concert chaleureux autour du cor des Alpes : folklore suisse, airs de trompe de chasse revisités, œuvres modernes et touche jazz. Avec les élèves des écoles de musique de Cournon et de la Vallée du Bédat.

Eglise Saint-Martin Rue de l’Eglise 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Laissez-vous surprendre par un concert chaleureux autour du cor des Alpes : folklore suisse, airs de trompe de chasse revisités, œuvres modernes et touche jazz. Avec les élèves des écoles de musique…

©Ville de Cournon-d’Auvergne

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