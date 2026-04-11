Concert à l’EHPAD EHPAD Lapalisse
Concert à l’EHPAD EHPAD Lapalisse mardi 14 juillet 2026.
Lapalisse
Concert à l’EHPAD
EHPAD 29 avenue du 8 Mai Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Par l’Union musicale de Lapalisse.
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EHPAD 29 avenue du 8 Mai Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95
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English : Concert
By Union musicale de Lapalisse.
L’événement Concert à l’EHPAD Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse