Concert à l’EHPAD EHPAD Lapalisse

Lapalisse

Concert à l’EHPAD

EHPAD 29 avenue du 8 Mai Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Par l’Union musicale de Lapalisse.

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EHPAD 29 avenue du 8 Mai Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95

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English : Concert

By Union musicale de Lapalisse.

L’événement Concert à l’EHPAD Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse