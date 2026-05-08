Liverdun

Concert à l’Esperluette: Barakarock

Place de la Cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Un concert de cover rock dans la bonne humeur !Tout public

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Place de la Cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 esperluettecafeasso@gmail.com

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English :

A concert of cover rock in good spirits!

L’événement Concert à l’Esperluette: Barakarock Liverdun a été mis à jour le 2026-05-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY