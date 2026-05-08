Liverdun

Sortie Nature Découverte des oiseaux chanteurs

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Départ du groupe pour un parcours à pied d’environ 3 km sans difficulté menant de l’espace Champagne au parcours de santé derrière la résidence Toulaire, direction l’aire de pique-nique.

Milieux traversés:

prairie

bords de champs

pelouse calcaire (orchidées?), autour de l’aire de pique-nique

bords de stade

lisière et forêt surtout de feuillus.

Nous écouterons nos amis ailés qui animent par leurs chants ces lieux.

Retour à l’aire de pique-nique pour un débriefing et un rafraîchissement.

Nous disposerons de paires de jumelles et de longues vues, nous apporterons aussi planches photos et documentation.

En cas de pluie la sortie est maintenue !

MERCI DE BIEN VOULOIR ME FAIRE SAVOIR SI VOUS SEREZ DES NOTRES PAR MAILTout public

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1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 34 64 34

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English :

The group sets off on an easy 3 km walk from Espace Champagne to the fitness trail behind the Toulaire residence, heading for the picnic area.

Environments crossed:

meadow

field margins

limestone lawn (orchids?), around the picnic area

stadium edges

edge and forest, mainly deciduous.

We’ll be listening to the songs of our winged friends.

Back to the picnic area for a debriefing and refreshments.

We’ll have binoculars and spotting scopes at our disposal, as well as photo plates and documentation.

In case of rain, the outing will continue!

PLEASE LET ME KNOW IF YOU’LL BE JOINING US BY E-MAIL

L’événement Sortie Nature Découverte des oiseaux chanteurs Liverdun a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURISME BASSIN de POMPEY