Concert à l’hôpital Charles Foix, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Concert à l’hôpital Charles Foix Dimanche 20 septembre, 16h30 Hôpital Charles Foix Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôpital Charles Foix propose des visites et accueille une exposition de photographies du Photo Club Gare de Lyon – UAICF, Avant/après, évolution du patrimoine des années 1970 à nos jours, qui vous permettront de découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural, construit au milieu du 19e siècle et classé monument historique en 1997. Un concert complète la découverte du site.

Dimanche 20 septembre à 16h30 : concert d’orgue avec Vincent Guyot dans la chapelle de l’hôpital.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôpital Charles Foix 7 avenue de la République, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France

Concert d’orgue avec Vincent Guyot

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine