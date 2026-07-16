Les coulisses du Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique national du Val-de-Marne, Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Les coulisses du Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique national du Val-de-Marne Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Théâtre des Quartiers d’Ivry Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Depuis 2016 et après une complète réhabi¬litation, le Théâtre des Quartiers d’Ivry est installé à la Manufacture des Œillets, symbole de la culture ouvrière du 20e siècle. Un lieu de rencontres, avec deux salles de spectacle : la Fabrique (397 places) et le Lanterneau (99 places), la salle dédiée à l’Atelier Théâtral et la Halle destinée à l’accueil du public et à différentes manifestations.

Guidé·es par l’un·e des membres de l’équipe du TQI, vous visiterez les salles de spectacles et de répétition, les ateliers décors et costumes, les coulisses et les loges des artistes. En famille ou entre amis, découvrez avec les petits et les grands, les moindres recoins du théâtre. Le TQI n’aura plus de secrets pour vous !

Samedi 19 septembre

• À 14h30, 15h30 et 16h30 : visites commentées.

Sur réservation uniquement.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre des Quartiers d’Ivry 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France +33143901111 https://www.theatre-quartiers-ivry.com [{« type »: « email », « value »: « reservations@theatre-quartiers-ivry.com »}] Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne, implanté à la Manufacture des Œillets est un lieu artistique de création et de diffusion financé par le ministère de la Culture, la Ville d’Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne.

Dirigé par Nasser Djemaï, le CDN dispose de différents espaces : la Fabrique (397 places) ; le Lanterneau (99 places) ; la Halle, espace dédié à l’accueil du public et à différentes formes artistiques ; l’Atelier théâtral, salle dédiée aux pratiques amateures et aux résidences artistiques ; un atelier de création de costumes et différents locaux techniques et de stockage.

Le projet artistique explore toutes les disciplines des arts vivants autour de missions d’écriture, de création, de diffusion et de formation. Métro Ligne 7 : station Mairie d’Ivry / sortie rue Robespierre ou Marat T3A station Maryse Bastié (25 min à pied). En voiture adresse GPS, 25 rue Raspail périphérique sortie Porte d’Ivry direction Ivry centre-ville

Visite commentée

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine