Visites du Moulin de la Tour, Moulin de la Tour, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visites du Moulin de la Tour 19 et 20 septembre Moulin de la Tour Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des 50 ans du déplacement du moulin, la ville d’Ivry-sur-Seine a renouvelé le parcours d’exposition de ce haut lieu du patrimoine local. Grâce aux guides de l’association des Amis du moulin de la Tour et à des documents inédits, découvrez ce bâtiment insolite dans l’environnement urbain. Moulin à vent de construction médiévale, modifié au 17e siècle, il a cessé son activité au 19e siècle. Occupé par des vanniers, il sert de réserve de foin et de dépôt d’hydrocarbures avant d’être déplacé puis restauré à partir de 1976. À l’intérieur, observez le mécanisme d’écrasage des grains et la magnifique charpente. Le moulin est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1979.

Samedi 19 septembre

• De 15h à 17h30 : visites commentées par les guides de l’association des Amis du moulin de la Tour.

Dimanche 20 septembre

• De 11h à 17h30 : visites commentées par les guides de l’association des Amis du moulin de la Tour.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Moulin de la Tour Place du 8 mai 1945 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

Visite commentée

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine