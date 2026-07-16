Exposition à l’hôpital Charles Foix, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Charles Foix · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Exposition à l’hôpital Charles Foix 19 et 20 septembre Hôpital Charles Foix Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
L’hôpital Charles Foix accueille une exposition de photographies du Photo Club Gare de Lyon – UAICF, Avant/après, évolution du patrimoine des années 1970 à nos jours, qui vous permettront de découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural, construit au milieu du 19e siècle et classé monument historique en 1997. Un concert complète la découverte du site.
• De 13h à 19h : visites libres de l’exposition (salle d’animation centrale).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Hôpital Charles Foix 7 avenue de la République, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France
Exposition du Photo Club Gare de Lyon – UAICF, Avant/après, évolution du patrimoine des années 1970 à nos jours
©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
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