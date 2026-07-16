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Exposition à l’hôpital Charles Foix, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Charles Foix · Ivry-sur-Seine

Exposition à l’hôpital Charles Foix, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôpital Charles Foix
Adresse
7 avenue de la République, 94200 Ivry-sur-Seine
Ville
94200 Ivry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne

Exposition à l’hôpital Charles Foix 19 et 20 septembre Hôpital Charles Foix Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’hôpital Charles Foix accueille une exposition de photographies du Photo Club Gare de Lyon – UAICF, Avant/après, évolution du patrimoine des années 1970 à nos jours, qui vous permettront de découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural, construit au milieu du 19e siècle et classé monument historique en 1997. Un concert complète la découverte du site.
• De 13h à 19h : visites libres de l’exposition (salle d’animation centrale).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôpital Charles Foix 7 avenue de la République, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France
Exposition du Photo Club Gare de Lyon – UAICF, Avant/après, évolution du patrimoine des années 1970 à nos jours

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine

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