Présentation de l’histoire et de l’architecture de la Manufacture des Œillets, illustrée d’images d’archives, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Présentation de l’histoire et de l’architecture de la Manufacture des Œillets, illustrée d’images d’archives 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac Val-de-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Audacieux et strict dans son apparence, le bâtiment « américain » de la Manufacture des Œillets déployé sur quatre niveaux et clos par des fenêtres allant du sol au plafond, affiche l’ambition d’abandonner une architecture industrielle dictée par le régionalisme et les économies de coûts, au profit d’une construction plus internationale aux lignes claires et modernes rappelant l’école de Chicago ou l’usine Fagus de Walter Gropius et Adolf Meyer (1911-1925), modèle qui sera repris par le nouveau Bauhaus à Dessau (1925). Découvrez son histoire et son architecture dans les espaces d’exposition et par le biais d’illustrations anciennes.

Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac 1 Place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France 33149602506 https://credac.fr Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac s’est installé en 2011 au dernier étage du bâtiment “américain” de la Manufacture des Œillets, fleuron du patrimoine industriel d’Ivry-sur-Seine. Ce bâtiment de brique, de verre et d’acier, construit en 1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory, aux formes claires et modernes rappelant l’école de Chicago, est l’un des premiers exemples architecturaux du fonctionnalisme en France. Ses façades entièrement vitrées établissent un continuum entre la ville et l’espace d’exposition.

Visite commentée

United Shoe Machinery, Beverly, Massachusetts,1902-06. La maison-mère de la Manufacture des Œillets d’Ivry-sur-Seine © DR