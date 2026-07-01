Visite de l’ancien cimetière communal d’Ivry-sur-Seine, Ancien cimetière communal, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visite de l’ancien cimetière communal d’Ivry-sur-Seine 19 et 20 septembre Ancien cimetière communal Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lieu de mémoire à découvrir, le cimetière ancien recèle des chapelles ornées de sculptures et de vitraux (19e -20e siècles). Points d’orgue de la visite : le tombeau d’un mamelouk, la tombe de Léonard Sadi Carnot, physicien français créateur de la thermodynamique, et les nombreux monuments funéraires des figures de l’histoire locale. À l’entrée, le monument aux morts donne la liste des 1800 soldats ivryens morts pendant la Première Guerre mondiale.

Quelques étapes de la visite ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ancien cimetière communal 8 rue Bernard-Palissy 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

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©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine