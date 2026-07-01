Le patrimoine photographique ivryen du 19e siècle à aujourd’hui, Parc municipal Maurice Thorez, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Le patrimoine photographique ivryen du 19e siècle à aujourd’hui 19 septembre 2026 – 31 décembre 2027 Parc municipal Maurice Thorez Val-de-Marne

L’exposition sera présentée sur la voie publique gratuitement et en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2027-12-31T00:00:00+01:00 – 2027-12-31T23:59:00+01:00

Cette exposition portera à la connaissance des Ivryen·nes leur patrimoine photographique à travers une exposition en plein air qui mêlerait plongée dans l’histoire locale de la ville d’Ivry, dont l’implantation de l’ECPAD en 1947 au sein du fort d’Ivry, les regards portés sur la ville à travers l’évolution des techniques photographiques, et des clés pour comprendre la technique photographique, les enjeux de conservation et de description dans une démarche d’éducation à l’image.

Les importantes collections photographiques conservées par le service municipal Archives-Patrimoine de la ville d’Ivry-sur-Seine et par l’ECPAD embrassent par leur amplitude chronologique et leur diversité l’histoire de la technique photographique et de ses pratiques, amateurs et institutionnelles. Le service municipal Archives-Patrimoine d’Ivry-sur-Seine collecte, classe et conserve les documents produits par les services municipaux ainsi que des collections privées ayant un intérêt historique et concernant la commune d’Ivry. Il conserve plusieurs dizaines de milliers de photographies et cartes postales issues des fonds municipaux, de dons privés ou d’acquisition qui constituent un apport considérable à la connaissance de l’histoire et de la vie locale depuis la fin du 19e siècle à aujourd’hui. Bénéficiant de la même amplitude chronologique, les archives de l’ECPAD permettent une mise en perspective historique et technique de la production photographique des armées et plus largement du fait militaire. Centre d’archives spécialisé dans la conservation, la restauration, la numérisation et le traitement des photographies quel que soit son support : plaques de verre, négatifs, tirages papiers, l’ECPAD est également producteur de photographies grâce à ses photographes militaires, les soldats de l’image, qui témoignent de l’action de l’armée française, mais aussi avec ses photographes civils qui réalisent des reportages officiels.

A travers cette exposition et la programmation associée, il s’agit donc non seulement de mettre en valeur les collections patrimoniales photographiques conservées sur le sol ivryen, de les porter à la connaissance du public, mais aussi d’interroger la pratique photographique aujourd’hui dans une perspective historique. Elle sera également l’occasion de revenir sur les techniques photographiques et les enjeux de conservation des supports à travers des rencontres avec des professionnels.

Parc municipal Maurice Thorez 72 avenue Georges Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Cette exposition portera à la connaissance des Ivryen·nes leur patrimoine photographique à travers une exposition en plein air qui mêlerait plongée dans l’histoire locale de la ville d’Ivry, dont de …

© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine/Photographe Birot