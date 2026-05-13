Concert à l’Hôtel de Ville de l’Association Voix du Chœur, Hôtel de Ville, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Concert à l’Hôtel de Ville de l’Association Voix du Chœur Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de Ville Marne

Rendez-vous dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez redécouvrir la signification de chants en anglais des années 1970 à aujourd’hui, dans la langue de Molière avec La Voix Du Chœur dirigée par Cassandre Simonnet.

Piano, batterie, trombone, guitare, clarinette, trompette et voix, c’est un ensemble châlonnais jeune et dynamique qui vous attend pour vivre une aventure musicale franco-anglaise originale ! Spice Girls, Blues Brothers, Soft Cell, U2, Bruno Mars, Avicii, Coldplay… Prêts à redécouvrir les chansons que vous pensez connaître ?

Hôtel de Ville Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr La construction de l’Hôtel de Ville s’est achevée en 1776. Elle s’inscrit dans le plan d’embellissement de la cité, insufflé par l’intendant du roi. Son architecture s’inspire des codes de l’Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l’époque, en plus de l’Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

Depuis 1776, l’Hôtel de Ville héberge les institutions municipales.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932 pour son grand salon, et classé en 1941 pour ses façades, toitures, vestibule, escalier, ainsi que le salon du premier étage.

Venez redécouvrir la signification de chants en anglais des années 1970 à aujourd’hui dans la langue de Molière avec La Voix Du Chœur dirigée par Cassandre SIMONNET.

© Association Voix du Chœur