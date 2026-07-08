Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Concert à l’Univers Jeff Glop Glop

52 Rue Général de Gaulle Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Concert estival de Jeff Glop Glop au bar brasserie l’Univers tous les mercredis .

52 Rue Général de Gaulle Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 19 27 82

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English : Concert à l’Univers Jeff Glop Glop

L’événement Concert à l’Univers Jeff Glop Glop Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme