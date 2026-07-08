Concert à l’Univers Jeff Glop Glop Beaulieu-sur-Dordogne
mercredi 8 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Concert à l’Univers Jeff Glop Glop
52 Rue Général de Gaulle Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Concert estival de Jeff Glop Glop au bar brasserie l’Univers tous les mercredis .
52 Rue Général de Gaulle Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 19 27 82
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English : Concert à l’Univers Jeff Glop Glop
L’événement Concert à l’Univers Jeff Glop Glop Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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