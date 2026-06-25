Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Concert Duo Inäya

Eglise de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:15:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez écouter le duo pour un moment apaisant: musique du monde avec piano, chant et handpan .

Eglise de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 11 33 92

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English : Concert Duo Inäya

L’événement Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme