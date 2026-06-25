UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaulieu-sur-Dordogne

Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne

samedi 11 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne

Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise de Brivezac
Ville
19120 Beaulieu-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Beaulieu-sur-Dordogne

Concert Duo Inäya

Eglise de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 21:15:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez écouter le duo pour un moment apaisant: musique du monde avec piano, chant et handpan   .

Eglise de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 11 33 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Duo Inäya

L’événement Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze)