AGENDA · Beaulieu-sur-Dordogne
Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne
samedi 11 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Concert Duo Inäya
Eglise de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 21:15:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez écouter le duo pour un moment apaisant: musique du monde avec piano, chant et handpan .
Eglise de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 11 33 92
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English : Concert Duo Inäya
L’événement Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme
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