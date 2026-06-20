Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Exposition Rêve d’embruns

Galerie le Petit Caillou Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La galerie du Petit Caillou rouvre sa porte cet été et propose une exposition multimatières .

Galerie le Petit Caillou Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 11 15 84

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English : Exposition Rêve d’embruns

L’événement Exposition Rêve d’embruns Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-20 par Corrèze Tourisme