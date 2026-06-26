UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaulieu-sur-Dordogne

Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne

samedi 11 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne

Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parvis de l'Abbatiale Saint Pierre
Ville
19120 Beaulieu-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beaulieu-sur-Dordogne

Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac

Parvis de l’Abbatiale Saint Pierre Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

L’Harmonie vous invite à partager une soirée musicale exceptionnelle dans le cadre majestueux du parvis de l’Abbatiale. Au programme, un voyage à travers les styles et les époques œuvres classiques incontournables, musiques contemporaines pleines d’énergie et bandes originales de films qui ont marqué plusieurs générations
Laissez-vous porter par la richesse des sonorités de l’orchestre et profitez d’un moment convivial en plein air, dans un lieu chargé d’histoire et de beauté
Venez nombreux vivre la musique autrement, entre patrimoine et émotion   .

Parvis de l’Abbatiale Saint Pierre Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 88 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac

L’événement Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze)