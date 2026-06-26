Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac

Parvis de l’Abbatiale Saint Pierre Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’Harmonie vous invite à partager une soirée musicale exceptionnelle dans le cadre majestueux du parvis de l’Abbatiale. Au programme, un voyage à travers les styles et les époques œuvres classiques incontournables, musiques contemporaines pleines d’énergie et bandes originales de films qui ont marqué plusieurs générations

Laissez-vous porter par la richesse des sonorités de l’orchestre et profitez d’un moment convivial en plein air, dans un lieu chargé d’histoire et de beauté

Venez nombreux vivre la musique autrement, entre patrimoine et émotion .

Parvis de l’Abbatiale Saint Pierre Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 88 75

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English : Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac

L’événement Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme