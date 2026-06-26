Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne
samedi 11 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac
Parvis de l’Abbatiale Saint Pierre Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’Harmonie vous invite à partager une soirée musicale exceptionnelle dans le cadre majestueux du parvis de l’Abbatiale. Au programme, un voyage à travers les styles et les époques œuvres classiques incontournables, musiques contemporaines pleines d’énergie et bandes originales de films qui ont marqué plusieurs générations
Laissez-vous porter par la richesse des sonorités de l’orchestre et profitez d’un moment convivial en plein air, dans un lieu chargé d’histoire et de beauté
Venez nombreux vivre la musique autrement, entre patrimoine et émotion .
Parvis de l’Abbatiale Saint Pierre Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 88 75
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English : Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac
L’événement Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme
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