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Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille

Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille

Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Victor

Adresse : Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE

Ville : Marseille

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille Vendredi 24 juillet, 20h30

Concerts de musique classique à Marseille avec Musicâme France. Vibrez au cœur de l’Abbaye Saint-Victor. Réservez vos places en ligne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T21:15:00.000+02:00

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Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE Marseille


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