Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille
Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille vendredi 24 juillet 2026.
Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Abbaye Saint-Victor Marseille Vendredi 24 juillet, 20h30
Concerts de musique classique à Marseille avec Musicâme France. Vibrez au cœur de l’Abbaye Saint-Victor. Réservez vos places en ligne !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T21:15:00.000+02:00
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Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE Marseille
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