AGENDA · Nancy
Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Eglise Saint-Sébastien Nancy
vendredi 2 octobre 2026 · Eglise Saint-Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Eglise Saint-Sébastien Nancy Vendredi 2 octobre, 20h00
Vivez la magie de Mozart, Debussy, Ravel et Vivaldi à Nancy avec l’Ensemble Musicâme France. Un voyage musical unique à ne pas manquer !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T21:15:00.000+02:00
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Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts 54000 Nancy Nancy
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