UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Eglise Saint-Sébastien Nancy

vendredi 2 octobre 2026 · Eglise Saint-Sébastien · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Eglise Saint-Sébastien
Adresse
63 Rue des Ponts 54000 Nancy
Ville
Nancy

Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Eglise Saint-Sébastien Nancy Vendredi 2 octobre, 20h00

Vivez la magie de Mozart, Debussy, Ravel et Vivaldi à Nancy avec l’Ensemble Musicâme France. Un voyage musical unique à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T21:15:00.000+02:00

1
 

Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts 54000 Nancy Nancy


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nancy