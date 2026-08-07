Informations pratiques

Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Eglise Saint-Sébastien Nancy Vendredi 2 octobre, 20h00

Vivez la magie de Mozart, Debussy, Ravel et Vivaldi à Nancy avec l’Ensemble Musicâme France. Un voyage musical unique à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T21:15:00.000+02:00

1



Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts 54000 Nancy Nancy



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

