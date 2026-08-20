Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman, Eglise Saint-Sébastien, Nancy

Informations pratiques

Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Vendredi 2 octobre, 20h00 Eglise Saint-Sébastien Meurthe-et-Moselle

Prestige 30€ ; Essentiel 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:15:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:15:00+02:00

Une soirée d’exception vous attend au cœur de Nancy !

L’Ensemble Musicâme France vous invite à vivre un magnifique concert le 2 octobre à 20h ! Au cœur de la majestueuse Église Saint-Sébastien, un moment de musique classique d’une rare intensité s’offre à vous.

Porté par l’excellence de nos cinq musiciens virtuoses, le programme promet de vous faire vibrer au rythme des plus grands chefs-d’œuvre.

Réservez vos places dès aujourd’hui et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !

Programme:

M. Ravel : Boléro

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto

J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

F. Doppler : Airs valaques

A. Piazzolla : Oblivion

F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Strasbourg

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts 54000 Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nancy-mozart-debussy-ravel-vivaldi/ »}]

Vivez la magie de Mozart, Debussy, Ravel et Vivaldi à Nancy avec l’Ensemble Musicâme France. Un voyage musical unique à ne pas manquer !

Musicâme France Production