Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman, Eglise Saint-Sébastien, Nancy
vendredi 2 octobre 2026 · Eglise Saint-Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Concert à Nancy : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler, Waxman Vendredi 2 octobre, 20h00 Eglise Saint-Sébastien Meurthe-et-Moselle
Prestige 30€ ; Essentiel 25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:15:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:15:00+02:00
Une soirée d’exception vous attend au cœur de Nancy !
L’Ensemble Musicâme France vous invite à vivre un magnifique concert le 2 octobre à 20h ! Au cœur de la majestueuse Église Saint-Sébastien, un moment de musique classique d’une rare intensité s’offre à vous.
Porté par l’excellence de nos cinq musiciens virtuoses, le programme promet de vous faire vibrer au rythme des plus grands chefs-d’œuvre.
Réservez vos places dès aujourd’hui et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !
Programme:
- M. Ravel : Boléro
- C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto
- D. Cantemir : Peşrev Bûselik
- W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
- J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
- F. Doppler : Airs valaques
- A. Piazzolla : Oblivion
- F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen
Ensemble Musicâme Strasbourg
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts 54000 Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nancy-mozart-debussy-ravel-vivaldi/ »}]
Vivez la magie de Mozart, Debussy, Ravel et Vivaldi à Nancy avec l’Ensemble Musicâme France. Un voyage musical unique à ne pas manquer !
Musicâme France Production
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