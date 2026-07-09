Concert Patcho Loops live & Guitare Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
dimanche 23 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Patcho Loops live & Guitare
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Patcho aborde avec son large registre vocal toutes les facettes de la pop US et British en version aKoustiK avec sa guitare en bois, comme oser reprendre SEUL mais avec son looper, le mythique Under Pressure duo de Queen & Bowie. Tout public
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Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
With his wide vocal range, Patcho tackles every facet of American and British pop in an aKoustiK style with his wooden guitar—even daring to cover, ALL BY HIMSELF but with his looper, the legendary %AB Under Pressure %BB by Queen and Bowie.%A0
L’événement Concert Patcho Loops live & Guitare Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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