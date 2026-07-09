Spectacle, représentation Sport ! Théâtre La Voyageuse Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Sport !

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint-Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

180

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mardi 2026-08-24 09:00:00

fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Sport ! Scènes de sport sur plateau de théâtre pour se remettre en forme avant la rentrée ! Les stages Jouer-Lire-Ecrire proposent aux enfants d’aborder différents aspects de la création théâtrale.

Réservation en ligne.Enfants

180 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint-Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Sports! Sports scenes on a theater stage to get in shape before school starts!%A0The “Play-Read-Write” workshops offer children the chance to explore different aspects of theatrical creation.

Online registration.

L’événement Spectacle, représentation Sport ! Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY