Spectacle, représentation Sport ! Théâtre La Voyageuse Nancy
lundi 24 août 2026 · Théâtre La Voyageuse · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Sport !
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint-Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
180
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mardi 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-26 17:30:00
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28
Sport ! Scènes de sport sur plateau de théâtre pour se remettre en forme avant la rentrée ! Les stages Jouer-Lire-Ecrire proposent aux enfants d’aborder différents aspects de la création théâtrale.
Réservation en ligne.Enfants
180 .
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint-Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
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English :
Sports! Sports scenes on a theater stage to get in shape before school starts!%A0The “Play-Read-Write” workshops offer children the chance to explore different aspects of theatrical creation.
Online registration.
L’événement Spectacle, représentation Sport ! Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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