Concert A night in Gâtinais Vieilles-Maisons-sur-Joudry
dimanche 19 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert A night in Gâtinais
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert A night in Gâtinais
Concert A night in Gâtinais. Un concert dans la plus pure tradition des big bands américains. Du jazz, du rythme et de la bonne humeur! .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Concert: A Night in G%E2tinais
L’événement Concert A night in Gâtinais Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD
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