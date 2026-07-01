Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert A night in Gâtinais

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert A night in Gâtinais

Concert A night in Gâtinais. Un concert dans la plus pure tradition des big bands américains. Du jazz, du rythme et de la bonne humeur! .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Concert: A Night in G%E2tinais

L’événement Concert A night in Gâtinais Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD