UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert A night in Gâtinais Vieilles-Maisons-sur-Joudry

dimanche 19 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert A night in Gâtinais Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert A night in Gâtinais

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert A night in Gâtinais
Concert A night in Gâtinais. Un concert dans la plus pure tradition des big bands américains. Du jazz, du rythme et de la bonne humeur!   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert: A Night in G%E2tinais

L’événement Concert A night in Gâtinais Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)