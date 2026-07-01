AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert de Old Stuff Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 17 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert de Old Stuff
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de Old Stuff
Concert Old Stuff à 19h. Ambiance cosy avec ce duo dans le style Lo-fi acoustique .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Old Stuff Concert
L’événement Concert de Old Stuff Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-02 par OT GATINAIS SUD
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