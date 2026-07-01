Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert de Old Stuff

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de Old Stuff

Concert Old Stuff à 19h. Ambiance cosy avec ce duo dans le style Lo-fi acoustique .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Old Stuff Concert

L’événement Concert de Old Stuff Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-02 par OT GATINAIS SUD