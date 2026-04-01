Luzech

Concert à Notre Dame de L’île à Luzech

Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Chorale de Douelle invite la Chorale de Pérignat-sur-Allier (63) pour un grand concert unique et placé sous le signe de l'émotion, du partage et de la convivialité.

La Chorale de Douelle invite la Chorale de Pérignat-sur-Allier (63) pour un grand concert unique et placé sous le signe de l'émotion, du partage et de la convivialité.

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Luzech 46140 Lot Occitanie choralededouelle@gmail.com

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English :

La Chorale de Douelle invites the Chorale de Pérignat-sur-Allier (63) for a unique concert featuring emotion, sharing and conviviality.

L’événement Concert à Notre Dame de L’île à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot