Concert à Notre Dame de L’île à Luzech Luzech
Concert à Notre Dame de L’île à Luzech Luzech samedi 25 avril 2026.
Luzech
Concert à Notre Dame de L’île à Luzech
Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La Chorale de Douelle invite la Chorale de Pérignat-sur-Allier (63) pour un grand concert unique et placé sous le signe de l'émotion, du partage et de la convivialité.
La Chorale de Douelle invite la Chorale de Pérignat-sur-Allier (63) pour un grand concert unique et placé sous le signe de l'émotion, du partage et de la convivialité.
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Luzech 46140 Lot Occitanie choralededouelle@gmail.com
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English :
La Chorale de Douelle invites the Chorale de Pérignat-sur-Allier (63) for a unique concert featuring emotion, sharing and conviviality.
L’événement Concert à Notre Dame de L’île à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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