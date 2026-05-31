Concert à Nyon: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns, Temple Notre-Dame de Nyon, Nyon
Concert à Nyon: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns, Temple Notre-Dame de Nyon, Nyon mercredi 24 juin 2026.
Concert à Nyon: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Mercredi 24 juin, 19h30 Temple Notre-Dame de Nyon District de Nyon
De 30CHF à 45CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:45:00+02:00
Concert d’exception au Temple Notre-Dame de Nyon! L’Ensemble Musicâme France et 5 musiciens de talent vous invitent à une soirée unique. Aux côtés du grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret, vibrez au rythme des chefs-d’œuvre de la musique française. Un moment suspendu dans un cadre majestueux.
️ Places limitées, réservez vite !
Programme:
- M.Ravel : Boléro
- C.Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune
- E.Chausson : Poème
- J.Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando
- C.Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des animaux)
- M.Ravel : Tzigane
Artistes : Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Pierre Fouchenneret ; 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Elise Vaschalde ; Violoncelle Maria Andrea Mendoza
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Temple Notre-Dame de Nyon 2 rue du temple 1260 Nyon Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nyon-musicamefrance-ravel-debussy-chausson/ »}]
Concert d’exception à Nyon ! L’Ensemble Musicâme France sublime Ravel, Debussy, Chausson au Temple Notre-Dame. Réservez vos places. musicâme france concert musique classique
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