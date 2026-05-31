Concert à Nyon: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns, Temple Notre-Dame de Nyon, Nyon

Concert à Nyon: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Mercredi 24 juin, 19h30 Temple Notre-Dame de Nyon District de Nyon

De 30CHF à 45CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:45:00+02:00

Fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:45:00+02:00

Concert d’exception au Temple Notre-Dame de Nyon! L’Ensemble Musicâme France et 5 musiciens de talent vous invitent à une soirée unique. Aux côtés du grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret, vibrez au rythme des chefs-d’œuvre de la musique française. Un moment suspendu dans un cadre majestueux.

️ Places limitées, réservez vite !

Programme:

M.Ravel : Boléro

C.Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune

E.Chausson : Poème

J.Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando

C.Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des animaux)

M.Ravel : Tzigane

Artistes : Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Pierre Fouchenneret ; 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Elise Vaschalde ; Violoncelle Maria Andrea Mendoza

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Temple Notre-Dame de Nyon 2 rue du temple 1260 Nyon Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nyon-musicamefrance-ravel-debussy-chausson/ »}]

Concert d’exception à Nyon ! L’Ensemble Musicâme France sublime Ravel, Debussy, Chausson au Temple Notre-Dame. Réservez vos places. musicâme france concert musique classique

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