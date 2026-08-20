Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann, Abbaye Saint-Germain-des-Prés, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Abbaye Saint-Germain-des-Prés · Paris
Informations pratiques
Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Vendredi 18 septembre, 20h30 Abbaye Saint-Germain-des-Prés Paris
Prestige 40€ ; Essentiel 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:45:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:45:00+02:00
De retour à Paris l’Ensemble Musicâme France vous prépare une belle soirée pour clôturer l’été dans la sublime Abbaye Saint-Germain-des-Prés pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Cinq musiciens d’exception un programme renversant !
Venez vivre une soirée unique et inoubliable à Paris !
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Programme:
- M.Ravel : Bolero
- C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- D.Cantemir : Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)
- W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto
- A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’été – Final
- Bach/Ackmann : Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz
- F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques
- A.Piazzolla : Oblivion
- F.Waxmann : Fantaisie sur l’opéra Carmen
Ensemble Musicâme Paris
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Abbaye Saint-Germain-des-Prés 3 pl Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-mozart-debussy-vivaldi/ »}]
Concert à Paris le 18 sept (20h30) ! Ravel, Vivaldi & Mozart résonnent à l’Abbaye St-Germain-des-Prés par Musicâme France. Réservez !
Musicâme France Production
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