Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann, Abbaye Saint-Germain-des-Prés, Paris

Informations pratiques

Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Vendredi 18 septembre, 20h30 Abbaye Saint-Germain-des-Prés Paris

Prestige 40€ ; Essentiel 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:45:00+02:00

De retour à Paris l’Ensemble Musicâme France vous prépare une belle soirée pour clôturer l’été dans la sublime Abbaye Saint-Germain-des-Prés pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Cinq musiciens d’exception un programme renversant !

Venez vivre une soirée unique et inoubliable à Paris !

️ Réservez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

M.Ravel : Bolero

C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

D.Cantemir : Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)

W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’été – Final

Bach/Ackmann : Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz

F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques

A.Piazzolla : Oblivion

F.Waxmann : Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Paris

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Abbaye Saint-Germain-des-Prés 3 pl Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-mozart-debussy-vivaldi/ »}]

Concert à Paris le 18 sept (20h30) ! Ravel, Vivaldi & Mozart résonnent à l’Abbaye St-Germain-des-Prés par Musicâme France. Réservez !

Musicâme France Production