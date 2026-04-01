Concert À Portée de Voix Saint macaire en Mauges Sèvremoine
Concert À Portée de Voix Saint macaire en Mauges Sèvremoine samedi 18 avril 2026.
Sèvremoine
Concert À Portée de Voix
Saint macaire en Mauges 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
La chorale À Portée de Voix interprète des chansons françaises contemporaines à Saint Macaire en Mauges
Les 18 et 19 avril, la chorale À Portée de Voix vous donne rendez-vous pour ses concerts annuels, un moment musical attendu qui réunit sur scène près de soixante choristes.
Sous la direction de leur chef de chœur, David Boukhalfa, l’ensemble interprète un répertoire de chansons françaises contemporaines, mêlant harmonies collectives et arrangements soignés. Porté par l’énergie du groupe et le plaisir de chanter ensemble, ce concert met à l’honneur la richesse et la diversité de la scène francophone actuelle.
Ces deux soirées sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de la chorale, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Réservation conseillée en ligne via HelloAsso. .
Saint macaire en Mauges 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 61 71 00 aporteedevoix49@orange.fr
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English :
À Portée de Voix choir performs contemporary French songs in Saint Macaire en Mauges
L’événement Concert À Portée de Voix Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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