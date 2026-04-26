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Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Chapelle Sainte-Anne Toulouse

Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Chapelle Sainte-Anne Toulouse

Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Chapelle Sainte-Anne Toulouse vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Chapelle Sainte-Anne

Adresse : 15 rue Sainte-anne 31000 Toulouse

Ville : Toulouse

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Chapelle Sainte-Anne Toulouse Vendredi 31 juillet, 20h00

Vivez un concert inoubliable à Toulouse avec l’Ensemble Musicâme France à la Chapelle Sainte-Anne. Réservez vos billets pour une soirée musicale d’exception !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T21:15:00.000+02:00

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Chapelle Sainte-Anne 15 rue Sainte-anne 31000 Toulouse Toulouse


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