Nazelles-Négron

Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses

29 Rue Amélie Vincendeau Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’ensemble Vocal Passerelles accueille le chœur Nébuleuse de Brest pour un accord chant et vin, un concert original et unique !

Venez découvrir les répertoires des deux chœurs tout en faisant frémir vos papilles grâce aux vins du domaine de Thomas Puechavy !

Concert avec entracte.

Vente de vin au verre et jus. Pas de restauration sur place.

Nombre de place limitée, pensez à réserver. 10 .

29 Rue Amélie Vincendeau Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : “Accord chant et vin” Concert: Passerelles and Nébuleuses

The Vocal Passerelles ensemble welcomes the Nébuleuse choir from Brest for a unique and original concert combining song and wine!

L’événement Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE AMBOISE