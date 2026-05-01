Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron
Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron samedi 9 mai 2026.
Nazelles-Négron
Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses
29 Rue Amélie Vincendeau Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’ensemble Vocal Passerelles accueille le chœur Nébuleuse de Brest pour un accord chant et vin, un concert original et unique !
Venez découvrir les répertoires des deux chœurs tout en faisant frémir vos papilles grâce aux vins du domaine de Thomas Puechavy !
Concert avec entracte.
Vente de vin au verre et jus. Pas de restauration sur place.
Nombre de place limitée, pensez à réserver. 10 .
29 Rue Amélie Vincendeau Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : “Accord chant et vin” Concert: Passerelles and Nébuleuses
The Vocal Passerelles ensemble welcomes the Nébuleuse choir from Brest for a unique and original concert combining song and wine!
L’événement Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE AMBOISE