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Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron

Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron

Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron samedi 9 mai 2026.

Adresse : 29 Rue Amélie Vincendeau

Ville : 37530 Nazelles-Négron

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Nazelles-Négron

Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses

29 Rue Amélie Vincendeau Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

L’ensemble Vocal Passerelles accueille le chœur Nébuleuse de Brest pour un accord chant et vin, un concert original et unique !
Venez découvrir les répertoires des deux chœurs tout en faisant frémir vos papilles grâce aux vins du domaine de Thomas Puechavy !
Concert avec entracte.
Vente de vin au verre et jus. Pas de restauration sur place.
Nombre de place limitée, pensez à réserver. 10  .

29 Rue Amélie Vincendeau Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English : “Accord chant et vin” Concert: Passerelles and Nébuleuses

The Vocal Passerelles ensemble welcomes the Nébuleuse choir from Brest for a unique and original concert combining song and wine!

L’événement Concert Accord chant et vin Passerelles et Nébuleuses Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE AMBOISE

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