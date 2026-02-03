Concert Accordéon classique et violoncelle

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert organisé par l’association Musiques originales de la Grande Europe.

Avec

Accordéon classique Eric Blin, compositeur de musique de film, soliste et Compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris de 1996 à 2002

et

Violoncelle Adrien Michel, professeur au Conservatoire des Coëvrons de Evron, musicien d’orchestre (Hulencourt Soloists Chamber Orchestra, World Youth Orchestra, Mannheimer Philharmoniker, Ensemble Instrumental de la Mayenne…) tournées européennes (Allemagne, Italie, Suisse, Pologne, Belgique).

Au programme Beethoven, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi etc….

(Durée du concert 1h15).

Entrée libre (avec une participation aux frais souhaitée). .

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 9 67 32 86 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Accordéon classique et violoncelle

L’événement Concert Accordéon classique et violoncelle La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-02-03 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE