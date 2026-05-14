Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 20h. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo au Club 27 !

Le club 27 présente un concert acoustique suivit d’une scène ouverte Jean Gomez et Alain Chiarazzo



Jazz, blues, classique, jams, expos, stand-up



Dans un quartier animé et populaire, à deux pas du Palais Longchamp, du tramway et du métro 5 avenues, le Club 27, nouveau lieu accueillant, et original vous étonnera par son architecture et son atmosphère chaleureuse…



Avec ses 145 m2 de surface, ses plafonds de 4m de haut, ses poutres apparentes, ses murs rouges et noirs, sa déco chic & baRock, son bar en béton ciré noir, sa superbe scène de 20 m2, le Club 27 (petit clin d’œil au 100 Club de Londres) vous réservera le plus bel accueil…



Nous organisons des concerts de jazz, de blues, de classique, des jams, des expositions de peinture ou de photos, des stand up, des Comédies clubs, des pièces de théâtre etc… Et en septembre 2022, ouverture de l’Ecole de Musique !



Ce concept’Art unique a une âme et a l’ambition de procurer plaisir et joie de vivre en toute simplicité…



L’idée est d’y accueillir des artistes d’univers différents et de faire en sorte que le public y trouve son bonheur.



Il y en a pour tous les goûts au Club 27! .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

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English :

Acoustic concert followed by an open stage with Duo Jean Gomez and Alain Chirazzo at Club 27!

L’événement Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille