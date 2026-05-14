Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo Club 27 Marseille 4e Arrondissement
Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo Club 27 Marseille 4e Arrondissement dimanche 24 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo
Dimanche 24 mai 2026 à partir de 20h. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo au Club 27 !
Le club 27 présente un concert acoustique suivit d’une scène ouverte Jean Gomez et Alain Chiarazzo
Jazz, blues, classique, jams, expos, stand-up
Dans un quartier animé et populaire, à deux pas du Palais Longchamp, du tramway et du métro 5 avenues, le Club 27, nouveau lieu accueillant, et original vous étonnera par son architecture et son atmosphère chaleureuse…
Avec ses 145 m2 de surface, ses plafonds de 4m de haut, ses poutres apparentes, ses murs rouges et noirs, sa déco chic & baRock, son bar en béton ciré noir, sa superbe scène de 20 m2, le Club 27 (petit clin d’œil au 100 Club de Londres) vous réservera le plus bel accueil…
Nous organisons des concerts de jazz, de blues, de classique, des jams, des expositions de peinture ou de photos, des stand up, des Comédies clubs, des pièces de théâtre etc… Et en septembre 2022, ouverture de l’Ecole de Musique !
Ce concept’Art unique a une âme et a l’ambition de procurer plaisir et joie de vivre en toute simplicité…
L’idée est d’y accueillir des artistes d’univers différents et de faire en sorte que le public y trouve son bonheur.
Il y en a pour tous les goûts au Club 27! .
Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Acoustic concert followed by an open stage with Duo Jean Gomez and Alain Chirazzo at Club 27!
L’événement Concert Acoustique suivi d’une scène ouverte avec le Duo Jean Gomez et Alain Chirazzo Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Sexe, mensonge et casting L’Antidote Marseille 4e Arrondissement 14 mai 2026
- Saison Méditerranée Élias Kurdy, Mémoire en transit Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement 16 mai 2026
- Jérémie Setton Délais et autres courants d’air Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement 16 mai 2026
- Divorcés au premier regard L’Antidote Marseille 4e Arrondissement 16 mai 2026
- le bureau des monstres L’Antidote Marseille 4e Arrondissement 17 mai 2026