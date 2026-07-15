Informations pratiques

Niedermodern

Concert Ad’line

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Concert d’Ad’line dans le pub.

Désarmante de sincérité, Ad’Line traverse nos vies, le temps d’un concert, comme en apesanteur, telle une étoile filante. Tombée dans la marmite quand elle était petite, elle sillonne les routes de France et de Navarre avec sa guitare à la main.

Elle chante et réenchante un quotidien qui part à la dérive, distillant un son folk / rock à fleur de peau, de compos intimes en reprises très personnelles. Elle nous laisse en passant, suspendus

à sa corde hypersensible, la possibilité d’un ailleurs.

Concert dans le pub.

Places assises limitées.

Dîner-concert Tartines variées + concert 19€

(12€ pour les enfants)

Concert uniquement 10€, une boisson comprise .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Ad’line concert at the pub.

L’événement Concert Ad’line Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau