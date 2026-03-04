Concert Agnes Obel La Sirène La Rochelle

Concert Agnes Obel

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28

2026-06-28

Agnes Obel Basée à Berlin, originaire du Danemark, chanteuse, compositrice, productrice et pianiste de formation classique à la voix élégante et extensible.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Agnes Obel Berlin-based, Danish-born, classically trained singer, composer, producer and pianist with an elegant, expansive voice.

