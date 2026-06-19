Concert, airs de Guinguette Rue de l’Église Sauviat-sur-Vige
Concert, airs de Guinguette Rue de l’Église Sauviat-sur-Vige vendredi 19 juin 2026.
Sauviat-sur-Vige
Concert, airs de Guinguette
Rue de l’Église Jardin partagé Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’association Histoire de fleurs et Chœur Saint-Léonard vous invitent à un concert sur les airs de Guinguette .
Rue de l’Église Jardin partagé Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 88 37 92 catherine.jardon@orange.fr
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English : Concert, airs de Guinguette
L’événement Concert, airs de Guinguette Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin
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