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Concert, airs de Guinguette Rue de l’Église Sauviat-sur-Vige

Concert, airs de Guinguette Rue de l’Église Sauviat-sur-Vige

Concert, airs de Guinguette Rue de l’Église Sauviat-sur-Vige vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Jardin partagé

Ville : 87400 Sauviat-sur-Vige

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sauviat-sur-Vige

Concert, airs de Guinguette

Rue de l’Église Jardin partagé Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

L’association Histoire de fleurs et Chœur Saint-Léonard vous invitent à un concert sur les airs de Guinguette   .

Rue de l’Église Jardin partagé Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 88 37 92  catherine.jardon@orange.fr

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English : Concert, airs de Guinguette

L’événement Concert, airs de Guinguette Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin

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