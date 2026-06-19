Concert, airs de Guinguette Rue de l’Église Sauviat-sur-Vige

Sauviat-sur-Vige

Concert, airs de Guinguette

Rue de l’Église Jardin partagé Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’association Histoire de fleurs et Chœur Saint-Léonard vous invitent à un concert sur les airs de Guinguette .

Rue de l’Église Jardin partagé Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 88 37 92 catherine.jardon@orange.fr

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English : Concert, airs de Guinguette

L’événement Concert, airs de Guinguette Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin