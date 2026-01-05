LOTO

SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Loto organisé par le Club Amitiés 3eme age, le 27 septembre 2026, à la salle des fêtes de Sauviat sur Vige. 3€ le carton. Parties du malchanceux.

1er lot 1 bon d’achat de 250€

2er lot 1 bon d’achat de 150€

3er lot 1 bon d’achat de 100€

9 bons d’achats de 20€ .

SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 32 10 jp.jeandeau.87@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO

L’événement LOTO Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-01-09 par Terres de Limousin