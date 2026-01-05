LOTO Sauviat-sur-Vige
Loto organisé par le Club Amitiés 3eme age, le 27 septembre 2026, à la salle des fêtes de Sauviat sur Vige. 3€ le carton. Parties du malchanceux.
1er lot 1 bon d’achat de 250€
2er lot 1 bon d’achat de 150€
3er lot 1 bon d’achat de 100€
9 bons d’achats de 20€ .
SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 32 10 jp.jeandeau.87@wanadoo.fr
