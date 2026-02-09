Vide-greniers de Gabbr’Ô Forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige

Vide-greniers de Gabbr’Ô Forêt d’Epagne

Esplanade Jean-Pierre Morlon Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez participer ou visiter le 5ème vide-greniers de l’association Gabbr’Ô Forêt d’Epagne avec buvette et restauration sur place ainsi de nombreuses animations toute la journée. .

Esplanade Jean-Pierre Morlon Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 57 62 20 gabbroforetepagne@gmail.com

