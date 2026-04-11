Sauviat-sur-Vige

Sauviat en fête

Esplanade Jean Pierre MORLON Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Sauviat en fête avec sa 40ème foire aux vins, marché artisanal et gastronomique.

Venez célébrer le 60ᵉ anniversaire de l’Ensemble Chorégraphique lors d’un gala exceptionnel, à l’occasion des 40 ans de la Foire aux Vins.

le samedi un spectacle grandiose composé de 15 tableaux et de plus de 300 costumes, la présence du célèbre magicien Tao Tran, ainsi qu’une grande soirée dansante animée par un DJ.

Dimanche 14

• Matin dès 11h, laissez-vous surprendre par notre parade qui animera les allées de la Foire aux Vins.

• Après-midi à 15h, assistez au spectacle Rétrospective Souvenirs

Restauration et buvette les 2 jours. .

Esplanade Jean Pierre MORLON Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 07 43 rompen.marie@free.fr

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English : Sauviat en fête

L’événement Sauviat en fête Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-04-11 par Terres de Limousin