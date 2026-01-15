Concours photo 2026 Impression soleil levant ou couchant Sauviat-sur-Vige
Le Monteil Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-08-01
fin : 2026-10-31
2026-08-01
Gabbr’Ô Forêt d’Epagne organise un concours photographique ouvert aux amateurs (enfants -16 ans et adultes) sur le thème, impression, soleil levant ou couchant.
Venez faire de belles photos sur le site Natura 2000 jusqu’au 31 octobre 2026. .
Le Monteil Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 57 62 20 gabbroforetepagne@gmail.com
