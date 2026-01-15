Concours photo 2026 Impression soleil levant ou couchant Sauviat-sur-Vige

Concours photo 2026 Impression soleil levant ou couchant

Le Monteil Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-08-01

fin : 2026-10-31

2026-08-01

Gabbr’Ô Forêt d’Epagne organise un concours photographique ouvert aux amateurs (enfants -16 ans et adultes) sur le thème, impression, soleil levant ou couchant.

Venez faire de belles photos sur le site Natura 2000 jusqu’au 31 octobre 2026. .

Le Monteil Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 57 62 20 gabbroforetepagne@gmail.com

English : Concours photo 2026 Impression soleil levant ou couchant

