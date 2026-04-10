Sauviat-sur-Vige

60ème anniversaire de l’ensemble chorégraphique de Sauviat

Esplanade Jean-Pierre Morlon Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Venez célébrer le 60ᵉ anniversaire de l’Ensemble Chorégraphique lors d’un gala exceptionnel, à l’occasion des 40 ans de la Foire aux Vins.

Au programme un spectacle grandiose composé de 15 tableaux et de plus de 300 costumes, la présence du célèbre magicien Tao Tran, ainsi qu’une grande soirée dansante animée par un DJ.

Samedi soir

Rendez-vous à partir de 19h sous le chapiteau pour découvrir le spectacle anniversaire de la Revue Prestige.

Le magicien Tao Tran vous émerveillera avec ses plus beaux tours, tandis que le restaurant Le Grilladin signera un repas de fête raffiné.

La soirée se poursuivra sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit avec l’animation de La Cerise sur le Gâteau.

Dimanche 14

• Matin dès 11h, laissez-vous surprendre par notre parade qui animera les allées de la Foire aux Vins.

• Après-midi à 15h, assistez au spectacle Rétrospective Souvenirs .

Esplanade Jean-Pierre Morlon Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 25 42 22 nexondelphine@orange.fr

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English : 60ème anniversaire de l’ensemble chorégraphique de Sauviat

L’événement 60ème anniversaire de l’ensemble chorégraphique de Sauviat Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin