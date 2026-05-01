Troc de plants Le Bourg Sauviat-sur-Vige
Troc de plants Le Bourg Sauviat-sur-Vige samedi 23 mai 2026.
Sauviat-sur-Vige
Troc de plants
Le Bourg Jardin des Banturles Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
TROC PLANTS Un moment de partage au jardin !
Le samedi 23 mai 2026, de 10 h à 12 h, le Jardin des Banturles vous ouvre ses portes derrière l’église à Sauviat-sur-Vige pour un chaleureux moment d’échange autour des plantes et du jardinage.
Venez avec vos boutures, semis, fleurs, aromatiques ou plantes en trop, et repartez avec de nouvelles variétés à faire grandir chez vous ! Que vous soyez passionné de jardinage ou simplement curieux, ce troc est l’occasion idéale pour partager conseils, astuces et bonne humeur dans une ambiance conviviale et naturelle.
Profitez également de cette matinée pour découvrir et visiter le jardin, rencontrer d’autres amoureux des plantes et cultiver ensemble l’esprit de partage.
Apportez vos plantes, échangez, discutez… et laissez la nature créer du lien ! .
Le Bourg Jardin des Banturles Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 30 28
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English : Troc de plants
L’événement Troc de plants Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de Noblat
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