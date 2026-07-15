AGENDA · Corneilla-la-Rivière
CONCERT AL CHEMIST Corneilla-la-Rivière
vendredi 28 août 2026 · Corneilla-la-Rivière
Informations pratiques
Corneilla-la-Rivière
CONCERT AL CHEMIST
Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Al Chemist, avis de passage tournée 2026 suivi d’un feu d’artifice.
.
Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Al Chemist, 2026 tour announcement followed by fireworks.
L’événement CONCERT AL CHEMIST Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Corneilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales)
- DUO MAR Corneilla-la-Rivière 21 juillet 2026
- FUNK MACHINE Corneilla-la-Rivière 24 juillet 2026
- MISTER LEU Corneilla-la-Rivière 31 juillet 2026
- FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière 18 août 2026
- FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière 18 août 2026