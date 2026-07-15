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CONCERT AL CHEMIST Corneilla-la-Rivière

vendredi 28 août 2026 · Corneilla-la-Rivière

CONCERT AL CHEMIST Corneilla-la-Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Rue de Força Réal
Ville
66550 Corneilla-la-Rivière
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Corneilla-la-Rivière

CONCERT AL CHEMIST

Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Al Chemist, avis de passage tournée 2026 suivi d’un feu d’artifice.
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Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25 

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English :

Al Chemist, 2026 tour announcement followed by fireworks.

L’événement CONCERT AL CHEMIST Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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