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AGENDA · Corneilla-la-Rivière

DUO MAR Corneilla-la-Rivière

mardi 21 juillet 2026 · Corneilla-la-Rivière

DUO MAR Corneilla-la-Rivière

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66550 Corneilla-la-Rivière
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Corneilla-la-Rivière

DUO MAR

Place de la République Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Une soirée de détente avec Duo Mar
  .

Place de la République Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25 

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English :

An Evening of Relaxation with Duo Mar

L’événement DUO MAR Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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