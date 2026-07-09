FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière
mardi 18 août 2026 · Corneilla-la-Rivière
Informations pratiques
Corneilla-la-Rivière
FESTA MAJOR
Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir le folklore catalan, la sardane, l’ensemble musical traditionnel la Cobla et venez danser avec Obsession.
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Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25
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English :
Come discover Catalan folklore, the sardana, the traditional music ensemble La Cobla, and come dance with Obsession.
L’événement FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME