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AGENDA · Corneilla-la-Rivière

FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière

mercredi 19 août 2026 · Corneilla-la-Rivière

FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la clave verte
Ville
66550 Corneilla-la-Rivière
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Corneilla-la-Rivière

FESTA MAJOR

Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Dernier jour pour participer à notre Festa Major, nous vous attendons nombreux.
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Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25 

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English :

Today is the last day to join our Festa Major—we hope to see many of you there.

L’événement FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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