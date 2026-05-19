Nancy

Concert Alexandre Melnikov Piano

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2027-03-15 20:00:00

fin : 2027-03-15 20:00:00

Date(s) :

2027-03-15

SCHUBERT BRAHMS DEBUSSY

Son jeu est imprégné de son humour fin, convaincant et presque sarcastique. Son intelligence et son empathie lui permettent, malgré tout le besoin de précision, quelques ruptures, toujours surprenant !

Alexander Melnikov a fait ses études au Conservatoire de Moscou. Ses rencontres avec Sjvatoslav Richter qui l’invita régulièrement à ses festivals en Russie et en France comptent parmi les expériences les plus marquantes de sa vie musicale. Il est lauréat de nombreux concours comme le Concours International Robert Schumann (1989) et le Concours Musical Reine Élisabeth à Bruxelles (1991).

Schubert, Brahms et Debussy seront au programme de cette soirée donnée par un des plus grands noms mondiaux du piano actuel.Tout public

32 .

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

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English :

SCHUBERT BRAHMS DEBUSSY

His playing is imbued with a fine, convincing, almost sarcastic sense of humor. His intelligence and empathy allow him, despite the need for precision, to make a few breaks always surprising!

Alexander Melnikov studied at the Moscow Conservatory. His encounters with Sjvatoslav Richter, who regularly invited him to his festivals in Russia and France, are among the most memorable experiences of his musical life. He has won numerous competitions, including the Robert Schumann International Competition (1989) and the Queen Elisabeth Music Competition in Brussels (1991).

Schubert, Brahms and Debussy will be on the program of this evening given by one of the world’s greatest names in contemporary piano.

L’événement Concert Alexandre Melnikov Piano Nancy a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY