Longué-Jumelles

Concert Alexiane Broque et Doryan Ben

39 rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Alexiane Broque et Doryan Ben (les voix françaises de K-Pop Demon Hunter) montent sur scène accompagnés de six danseurs pour un spectacle musical et chorégraphique haut en couleur, mis en scène par le chorégraphe Yanis Si Ha.

Pendant plus d’une heure, le public embarque dans un voyage musical mêlant K-pop, cinéma et univers pop.

Au programme

– Une incroyable performance avec les chansons du film réarrangées spécialement pour la scène avec une énergie explosive ;

– Une parenthèse enchantée Disney reprenant plusieurs titres cultes réinterprétés par les artistes ;

– Une sélection de compositions originales de Doryan Ben et Alexiane Broque révélant leur univers personnel et leur complicité artistique.

Un concert immersif et fédérateur, pensé pour les fans de K-pop, d’animation, de danse et de musique, mêlant énergie, émotion et puissance vocale.

Interprètes Alexiane Broque et Doryan Ben.

Chorégraphe Yanis Si Ah.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 18 septembre 2026 de 20h30 à 21h45. .

39 rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Alexiane Broque and Doryan Ben (the French voices of K-Pop group Demon Hunter) take the stage accompanied byby six dancers for a colorful musical and choreographic show, directed by choreographer Yanis Si Ha.

L’événement Concert Alexiane Broque et Doryan Ben Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME