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Moulin Hydronef Longué-Jumelles

Moulin Hydronef Longué-Jumelles samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Avenue du moulin

Ville : 49160 Longué-Jumelles

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Longué-Jumelles

Moulin Hydronef

Avenue du moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 43e édition sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
– Samedi 19 septembre visite libre du Moulin Hydronef de 10h à 12h puis de 15h à 18h. Une exposition mettra également à l’honneur deux artistes locaux, Mathilde Gille et Sonia Vérité offrant un regard croisé entre patrimoine et création contemporaine. Enfin, toute la journée en accès libre les plus jeunes pourront participer à un atelier ludique de fabrication de blasons, pour découvrir de manière créative les symboles et l’imaginaire du patrimoine.

– Dimanche 20 septembre invitiation à un voyage avec le Circuit du Patrimoine, un parcours inédit pour découvrir les savoir-faire de la ville.
Au programme le circuit s’articule autour de trois escales passionnantes, conçues pour les petits comme pour les grands
• Le Moulin Hydronef profitez d’une visite guidée exclusive suivie d’un quiz pour tester vos connaissances;
• La Boule de Fort découvrez les secrets de ce sport emblématique avec une présentation puis place à l’action avec une séance d’initiation !
• L’Art des Lavandières une présentation et démonstration pour revivre l’époque du lavage à l’ancienne.
Heure du départ 10h.
Réservation sur la billetterie en ligne obligatoire.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.   .

Avenue du moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48  moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

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English :

The Journées du Patrimoine (Heritage Days) return for their 43rd edition on the themes of The heritage of photography and Heritage at risk: revive, resist, reimagine .

L’événement Moulin Hydronef Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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