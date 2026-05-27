Moulin Hydronef Longué-Jumelles
Moulin Hydronef Longué-Jumelles samedi 19 septembre 2026.
Longué-Jumelles
Moulin Hydronef
Avenue du moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 43e édition sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
– Samedi 19 septembre visite libre du Moulin Hydronef de 10h à 12h puis de 15h à 18h. Une exposition mettra également à l’honneur deux artistes locaux, Mathilde Gille et Sonia Vérité offrant un regard croisé entre patrimoine et création contemporaine. Enfin, toute la journée en accès libre les plus jeunes pourront participer à un atelier ludique de fabrication de blasons, pour découvrir de manière créative les symboles et l’imaginaire du patrimoine.
– Dimanche 20 septembre invitiation à un voyage avec le Circuit du Patrimoine, un parcours inédit pour découvrir les savoir-faire de la ville.
Au programme le circuit s’articule autour de trois escales passionnantes, conçues pour les petits comme pour les grands
• Le Moulin Hydronef profitez d’une visite guidée exclusive suivie d’un quiz pour tester vos connaissances;
• La Boule de Fort découvrez les secrets de ce sport emblématique avec une présentation puis place à l’action avec une séance d’initiation !
• L’Art des Lavandières une présentation et démonstration pour revivre l’époque du lavage à l’ancienne.
Heure du départ 10h.
Réservation sur la billetterie en ligne obligatoire.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Avenue du moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr
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English :
The Journées du Patrimoine (Heritage Days) return for their 43rd edition on the themes of The heritage of photography and Heritage at risk: revive, resist, reimagine .
L’événement Moulin Hydronef Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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