Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain Happy Dock Le Havre
samedi 1 août 2026 · Happy Dock · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous chez Happy Dock pour un concert avec Alma Gitano, groupe de musique de rumba, Guitare, chant et passion gitane .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
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English : Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain
L’événement Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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