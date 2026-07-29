Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain Happy Dock Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous chez Happy Dock pour un concert avec Alma Gitano, groupe de musique de rumba, Guitare, chant et passion gitane .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

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English : Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain

L’événement Concert Alma Gitano Latino Salsa Cubain Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie