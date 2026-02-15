Concert Amicalement vôtre Trios de Beethoven L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Amicalement vôtre Trios de Beethoven

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-03-14 16:00:00

fin : 2027-03-14 18:15:00

Date(s) :

2027-03-14

Il était une fois trois grands musiciens qui aimaient jouer ensemble. Tous étaient des solistes d’envergure internationale, au planning de concerts bien rempli. Leur complicité musicale était si forte et leur amitié si profonde qu’ils trouvaient toujours du temps pour se produire ensemble. Depuis près de vingt ans, Philippe Cassard au piano, Anne Gastinel au violoncelle et David Grimal au violon se retrouvent régulièrement autour des chefs-d’œuvre pour trio de musique de chambre. Ils signent leur retour dans la Grande Salle de l’Arsenal avec l’un des fleurons absolus de cette formation rare et passionnante, les Trios de Beethoven. Avec ces éblouissants chefs-d’œuvre, le compositeur allemand se faisait l’égal de Mozart et Haydn lors de son arrivée à Vienne.Tout public

46 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once upon a time, there were three great musicians who loved playing together. All were internationally renowned soloists with busy concert schedules. Their musical chemistry was so strong and their friendship so deep that they always found time to perform together. For nearly twenty years, Philippe Cassard on piano, Anne Gastinel on cello, and David Grimal on violin have been coming together regularly to perform masterpieces for chamber music trios. They mark their return to the Grande Salle de l’Arsenal with one of the absolute highlights of this rare and thrilling ensemble: Beethoven’s Trios. With these dazzling masterpieces, the German composer established himself as an equal to Mozart and Haydn upon his arrival in Vienna.

L’événement Concert Amicalement vôtre Trios de Beethoven Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ